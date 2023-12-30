Генменеджер «Торпедо»: мы не рассматриваем Боуи как топ-трансфер

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров высказался о переходе Мэдисона Боуи из челябинского «Трактора».

«Мы, конечно же, хотели добавить конкуренции в защите. Считаю, нам это удалось. Можно по-разному оценивать трансферы, здесь аналитика может быть всесторонняя. Наверное, самое главное по Боуи — в первую очередь то, что нам нужен был праворукий защитник, нам нужна конкуренция в защите. Мы не рассматриваем Боуи как топ-трансфер, для нас это, предварительно, пятый-шестой-седьмой защитник, который даст конкуренции, даст опыт. Вот это, наверное, самое главное, что было необходимо для нас сейчас. При этом важно сказать, что молодые ребята получат достаточно практики, но мы не знаем, кто как себя поведёт в плей-офф. Мы перестраховались в этом плане», — приводит слова Гафурова официальный сайт «Торпедо».

В текущем сезоне КХЛ 28-летний Мэдисон Боуи провёл 22 матча за «Трактор», в которых забросил две шайбы и отдал пять результативных передач с показателем полезности «-1». Примечательно, что этот сезон защитник начинал в минском «Динамо», где за восемь матчей отметился двумя результативными передачами с показателем полезности «0». В 2018 году в составе «Вашингтон Кэпиталз» Боуи стал обладателем Кубка Стэнли.