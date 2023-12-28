«Авангард» подписал трёх форвардов, а «Торпедо» — Хабибулина! Главные сделки дедлайна КХЛ

В КХЛ официально закрылось трансферное окно. Рассказываем о главных сделках, состоявшихся 27 декабря.

Громких и даже удивительных трансферов и обменов хватало. Особенно постарались клубы Восточной конференции, решившие серьёзно усилить свои составы на вторую часть регулярного чемпионата и плей-офф.

Крупный трёхсторонний обмен

Об этой сделке сказано и написано многое. Планировалась она давно, но случилась только сегодня. Дамир Жафяров наконец-то выбрался из казанского плена и будет играть во второй тройке «Авангарда», ролевик Семён Кошелев отправился в «Ак Барс» к Билялетдинову, а Игорь Гераськин воссоединился с Андреем Разиным в «Металлурге», который всё больше напоминает «Северсталь». Пожалуй, главное событие завершившегося дедлайна, которое мы максимально подробно разобрали в отдельном тексте.

Мощное усиление «Авангарда»

Помимо Жафярова, «Авангард» заполучил в свои ряды ещё двух нападающих: словака Томаша Юрчо из ХК «Давос» и Николая Прохоркина из «Сибири». Правда, по договорённости со швейцарским клубом Юрчо сыграет на Кубке Шпенглера, плюс ему нужно оформить документы, поэтому в Омске он будет ближе к середине января. А вот Прохоркин может помочь в центре второго звена здесь и сейчас. Если, конечно, наберёт необходимую форму. В «Сибири» Николай играл волнами и не отличался стабильностью.

Николай Прохоркин Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

Атакующий защитник для «Трактора», очередной обмен Боуи и приход Родевальда

Помимо Кошелева, Магнитогорск расстался с атакующим защитником Григорием Дроновым. Да, зарплата у хоккеиста солидная, травмируется он часто, а каждое межсезонье с ним проходят трудные переговоры о продлении контракта. Однако отпустить мастеровитого хоккеиста под большинство к принципиальному сопернику и конкуренту по дивизиону, получив взамен от «Трактора» малоопытного вратаря Подскребалина… Странное решение «Металлурга», других слов, характеризующих этот обмен, просто нет.

Также центральный нападающий Джек Родевальд с неплохой игрой на вбрасываниях перешёл в челябинский клуб из «Куньлуня» в обмен на денежную компенсацию.

А кто же из легионеров ушёл? Всё дело в том, что ранее «Трактор» обменял защитника Мэдисона Боуи в «Торпедо» на денежную компенсацию. Этот сезон КХЛ хоккеист начинал в минском «Динамо», продолжал в Челябинске, а теперь отправляется к ярому противнику легионеров в российской лиге Игорю Ларионову.

Мэдисон Боуи Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Очередная перезагрузка для Мельничука

Очередная перезагрузка карьеры ждёт вратаря Алексея Мельничука. В «Торпедо» любезно отпустили Алексея, расторгнув с ним контракт, после чего голкипер сразу подписал соглашение с «Локомотивом» до конца сезона. Туда он едет по рекомендации тренера по вратарям железнодорожников Рашита Давыдова, который хорошо знает Мельничука и согласился помочь хоккеисту в непростой для него момент. У «Локомотива» в обойме теперь четыре вратаря: Мельничук, Исаев, Бочаров и Мурашов.

«Ак Барс» вернул защитника из Северной Америки

«Ак Барс» вернул из Северной Америки своего воспитанника Артемия Князева, подписав с ним контракт до конца сезона. В 20 матчах за «Манитобу» в этом сезоне защитник сделал пять передач.

«Князев – молодой, но уже опытный защитник, воспитанник нашей системы, знакомый с требованиями команды. Он здорово катается, хорошо владеет шайбой и готов к быстрому хоккею. Мы рады возвращению Артемия и надеемся на плодотворное сотрудничество. Уверены, что переезд домой и большие цели помогут ему выйти на новый для себя уровень», — отметил генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

Интересно, что изначально планировалось отдать Князева в «Торпедо», но затем «Ак Барс» передумал: игрок резко понадобился главному тренеру казанцев Зинэтуле Билялетдинову. Посмотрим, как Артемия будут использовать в Казани.

Новый вратарь в «Нефтехимике»

Нижнекамск пополнил свой состав экс-вратарём «Металлурга» Артёмом Загидулиным, который, как и многие другие игроки, тоже оказался не нужен Андрею Разину. Гарипов давно и надолго травмирован, Озолина отдали в систему московского «Динамо» в обмен на нападающего Буруянова, поэтому Загидулин «Нефтехимику» должен пригодиться. Тем более при нынешнем плачевном состоянии «волков», рискующих при подобной слабой игре пролететь мимо плей-офф.

Артём Загидулин Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Хабибулин заявлен за «Торпедо»

Ну и самый необычный трансфер дня. «Торпедо» заключило контракт до конца сезона с голкипером Николаем Хабибулиным. Последнюю игру на профессиональном уровне он провёл в сезоне-2013/2014.

Самое интересное, что 13 января Николаю Хабибулину исполнится 51 год. 11 декабря 2009 года Вячеслав Фетисов в возрасте 51 года сыграл за ЦСКА. В общем, в Нижнем Новгороде умеют удивить.

«Николай Александрович очень важен для нашего коллектива как тренер вратарей, как профессионал. Он прошёл выдающийся путь игрока. Когда мы попрощались с Алексеем Мельничуком, нам потребовался в составе третий вратарь. Знаю его характер, посвящённость и преданность хоккею. В последние три месяца он усердно работал, чтобы вернуть себя в игровую форму. То, что мы видим — восхищает. Когда появится возможность — обязательно рассмотрим его в качестве вратаря в официальном матче. Потому что сезон продолжается, и в нём начинается самое горячее время: последние матчи регулярки и плей-офф. И в ближайшее время будем совместно принимать решение о том, когда он сыграет», — заявил главный тренер нижегородцев Игорь Ларионов.