Жафяров дебютирует за «Авангард» в матче с «Ладой» в первом звене со Спунером и Буше

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встретятся тольяттинская «Лада» и омский «Авангард». Команды будут играть на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти. Начало матча — в 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стали известны составы команд:
Фото: ХК «Лада»
Фото: ХК «Авангард»
Нападающий «Авангарда» Дамир Жафяров дебютирует в составе омского клуба в первом звене с Райаном Спунером и Ридом Буше.
Напомним, ранее в КХЛ состоялся крупный трёхсторонний обмен, в результате которого в Омск напрямую из «Ак Барса» отправился форвард казанцев Дамир Жафяров. Из «Авангарда» в «Металлург» перешёл нападающий Игорь Гераськин, а из «Магнитки» в Казань – нападающий Семён Кошелев.
В первой встрече команд в этом сезоне 20 октября победу одержала «Лада» со счётом 5:3.
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