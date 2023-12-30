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Кравец — о 2:1 в Тольятти: «Авангард» хотел сделать всё, чтобы идти в новый год с победой

Кравец — о 2:1 в Тольятти: «Авангард» хотел сделать всё, чтобы идти в новый год с победой
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Михаил Кравец, главный тренер «Авангарда», подвёл итоги выездной встречи регулярного чемпионата КХЛ с тольяттинской «Ладой» (2:1).

«После плохой игры в Казахстане сегодня основное было – это настрой команды на игру, хотели сделать всё, чтобы идти в новый год с победой. Благодарен всем ребятам, что играли самоотверженно, вместе, выполняя задание. Оценка игры новичков – это их голы. Но самое главное, что и Прохоркин, и Жафяров качественно выполняли задание, здорово влились в коллектив. Надо верить в игроков, которых мы берём, надеюсь, что и в будущем от них будет польза», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, благодаря этой победе «Авангард» укрепился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 61 очко в 44 матчах. «Лада» (57) – на четвёртом месте.

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