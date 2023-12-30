Голы Жафярова и Прохоркина принесли «Авангарду» победу над «Ладой»

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Лада» принимала омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт в середине первого периода нападающим «Авангарда» Дамиром Жафяровым, который отметился своей дебютной шайбой в первой же игре за новый клуб после обмена из «Ак Барса». Ему ассистировали Райан Спунер и Рид Буше. Уже через несколько минут хоккеисты «Лады» смогли восстановить равенство на табло усилиями Андрея Алтыбармакяна. Следующее взятие ворот, которое впоследствии стало последним, случилось лишь к концу второго периода, когда в большинстве своим первым голом после возвращения в «Авангард» отметился Николай Прохоркин.

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Благодаря этой победе «Авангард» укрепился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 61 очко в 44 матчах. «Лада» (57) – на четвёртом месте.