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Голы Жафярова и Прохоркина принесли «Авангарду» победу над «Ладой»

Голы Жафярова и Прохоркина принесли «Авангарду» победу над «Ладой»
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В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Лада» принимала омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт в середине первого периода нападающим «Авангарда» Дамиром Жафяровым, который отметился своей дебютной шайбой в первой же игре за новый клуб после обмена из «Ак Барса». Ему ассистировали Райан Спунер и Рид Буше. Уже через несколько минут хоккеисты «Лады» смогли восстановить равенство на табло усилиями Андрея Алтыбармакяна. Следующее взятие ворот, которое впоследствии стало последним, случилось лишь к концу второго периода, когда в большинстве своим первым голом после возвращения в «Авангард» отметился Николай Прохоркин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Благодаря этой победе «Авангард» укрепился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 61 очко в 44 матчах. «Лада» (57) – на четвёртом месте.

Статистика КХЛ сезона-2023/2024.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2023, суббота. 15:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
0:1 Жафяров (Буше, Спунер) – 08:37 (5x5)     1:1 Алтыбармакян (Михайлов, Куликов) – 11:26 (5x5)     1:2 Прохоркин (Чистяков) – 35:24 (5x4)    
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