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Жамнов — о поражении «Витязю»: «Спартак» не имеет права отдавать такие игры

Жамнов — о поражении «Витязю»: «Спартак» не имеет права отдавать такие игры
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Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение своих подопечных в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ от подмосковного «Витязя» (4:5 ОТ), в которой красно-белые вели 4:1.

«Витязь» преподал нам хороший урок. Надо играть до конца, мы не имеем права отдавать такие игры. Не знаю, в чём причина. Наверное, чересчур поверили в свои силы. Это переросло в самоуверенность и привело к ошибкам. Игра Патрика Рыбара? Не считаю, что его надо было менять. Мы начали сыпаться тактически и делать то, что не стоило. Почему в третьем периоде не играл Ансель Галимов? У него микротравма, не стали форсировать, освободили от игры», — приводит слова Жамнова пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, «Спартак», набрав 66 очков в 47 матчах, завершит календарный 2023 год во главе общей турнирной таблицы КХЛ. Новый год для красно-белых начнётся со встречи в принципиальном противостоянии с ЦСКА в гостях (5 января, начало игры – в 17:30 мск).

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