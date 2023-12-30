«Этим и интересен чемпионат». Широков — о плотности таблицы на Востоке КХЛ

Нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков выразил мнение о возросшей конкуренции среди команд Восточной конференции КХЛ.

«Плотность таблицы на Востоке? Этим и интересен чемпионат. Много команд с одинаковым количеством очков. Здесь ты не имеешь права проигрывать две игры подряд, потому что сразу можно скатиться вниз. На каждую игру нужно выходить с полной самоотдачей и концентрацией, чтобы набирать очки. Все очень близко, а до плей-офф осталось не так много игр», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, «Автомобилист», имея в своём активе 55 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. 2024 календарный год команда Николая Заварухина начнёт с домашнего матча с челябинским «Трактором» (3 января, начало – в 14:30 мск).