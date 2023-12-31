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Широков: не скажу, что год был успешным для «Автомобилиста». Но и провальным не назвать

Широков: не скажу, что год был успешным для «Автомобилиста». Но и провальным не назвать
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Нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков прокомментировал итоги 2023 календарного года для екатеринбургского клуба.

«Итоги года? Не скажу, что для «Автомобилиста» он был успешным, но также нельзя назвать его провальным. В прошлом сезоне неплохо выглядели, в этом тоже играем неплохо. Главный негативный момент — при хорошей игре в прошлом сезоне проиграли в седьмой игре, ведя 3:1. Это опыт — неотъемлемая часть любого хоккеиста и спортсмена. Будем расти, станем сильнее. Надо прерывать эту череду неудач в первом раунде», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, «Автомобилист», имея в своём активе 55 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. 2024 календарный год команда Николая Заварухина начнёт с домашнего матча с челябинским «Трактором» (3 января, начало – в 14:30 мск).

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