Широков: не скажу, что год был успешным для «Автомобилиста». Но и провальным не назвать

Нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков прокомментировал итоги 2023 календарного года для екатеринбургского клуба.
«Итоги года? Не скажу, что для «Автомобилиста» он был успешным, но также нельзя назвать его провальным. В прошлом сезоне неплохо выглядели, в этом тоже играем неплохо. Главный негативный момент — при хорошей игре в прошлом сезоне проиграли в седьмой игре, ведя 3:1. Это опыт — неотъемлемая часть любого хоккеиста и спортсмена. Будем расти, станем сильнее. Надо прерывать эту череду неудач в первом раунде», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
Напомним, «Автомобилист», имея в своём активе 55 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. 2024 календарный год команда Николая Заварухина начнёт с домашнего матча с челябинским «Трактором» (3 января, начало – в 14:30 мск).