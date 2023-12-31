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Никита Кучеров укрепился на 1-м месте гонки бомбардиров НХЛ, забив 25-й гол в сезоне

Никита Кучеров укрепился на 1-м месте гонки бомбардиров НХЛ, забив 25-й гол в сезоне
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В Тампе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:5). Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился в этой встрече заброшенной шайбой.

Этот гол стал для Кучерова 25-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также в его активе 34 результативные передачи. Благодаря сегодняшней шайбе Кучеров сумел укрепить свою позицию в списке лучших бомбардиров сезона в лиге, оторвавшись от ближайшего преследователя, Натана Маккиннона на три очка.

В списке снайперов Никита Кучеров теперь занимает чистое второе место, уступая лишь Остону Мэттьюсу, выступающему за «Торонто». В активе американца 29 шайб.

«Тампа» потерпела второе поражение подряд, осталась с 39 очками и идёт на 10 строчке Востока.

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