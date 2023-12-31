Хит Овечкина отправил Тренина на борт в матче «Вашингтон» — «Нэшвилл»

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» (2:3 Б).

В середине второго периода российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хит на своём соотечественнике из «Нэшвилла» Якове Тренине. В результате силового приёма последний влетел в борт. Нарушения правил в этом эпизоде арбитры не усмотрели.

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Отметим, что в этом матче Овечкин забросил свою седьмую шайбу в сезоне, сократив отставание от легендарного Уэйна Гретцки до 65 шайб. Также судьи отменили второй гол Овечкина в этом матче, заброшенный за минуту до конца основного времени, после челленджа главного тренера гостей Эндрю Брюнетта.

«Вашингтон» набрал 40 очков и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.