Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хит Овечкина отправил Тренина на борт в матче «Вашингтон» — «Нэшвилл»

Хит Овечкина отправил Тренина на борт в матче «Вашингтон» — «Нэшвилл»
Аудио-версия:
Комментарии

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» (2:3 Б).

В середине второго периода российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хит на своём соотечественнике из «Нэшвилла» Якове Тренине. В результате силового приёма последний влетел в борт. Нарушения правил в этом эпизоде арбитры не усмотрели.

ВИДЕО

Отметим, что в этом матче Овечкин забросил свою седьмую шайбу в сезоне, сократив отставание от легендарного Уэйна Гретцки до 65 шайб. Также судьи отменили второй гол Овечкина в этом матче, заброшенный за минуту до конца основного времени, после челленджа главного тренера гостей Эндрю Брюнетта.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Б
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Евангелиста (Фаббро, Новак) – 02:44     0:2 Йози – 06:55 (pp)     1:2 Маленстин (Дауд, ван Римсдайк) – 10:25     2:2 Овечкин (Строум, Протас) – 34:59     2:3 Нюквист – 65:00    

«Вашингтон» набрал 40 очков и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
Судьи отменили гол Овечкина за минуту до конца основного времени. Видео
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android