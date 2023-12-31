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Пресс-служба КХЛ назвала самые запоминающиеся события в хоккее в 2023 году

Пресс-служба КХЛ назвала самые запоминающиеся события в хоккее в 2023 году
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Пресс-служба КХЛ выпустила материал, в котором назвала наиболее запоминающиеся события в лиге, произошедшие в 2023 календарном году.

В числе самых значимых событий отмечаются:

  • завоевание второго Кубка Гагарина подряд московским ЦСКА в семиматчевой серии с казанским «Ак Барсом» (4-3);
  • яркое выступление владивостокского «Адмирала» в плей-офф сезона-2022/2023, где в первом раунде им удалось выбить уфимский «Салават Юлаев» (4-2), а во втором они оказали достойное сопротивление казанскому «Ак Барсу» (2-4);
  • завершение карьеры в возрасте 42 лет нападающим казанского «Ак Барса» Данисом Зариповым;
  • возвращение тольяттинской «Лады» в КХЛ, которая уверенно идёт в лидерах Восточной конференции КХЛ;
  • матч звёзд КХЛ – 2023, прошедший на новой «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.
  • московский «Спартак», завершивший 2023-й год лидером общей турнирной таблицы КХЛ.
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