Пресс-служба КХЛ назвала самые запоминающиеся события в хоккее в 2023 году
Пресс-служба КХЛ выпустила материал, в котором назвала наиболее запоминающиеся события в лиге, произошедшие в 2023 календарном году.
В числе самых значимых событий отмечаются:
- завоевание второго Кубка Гагарина подряд московским ЦСКА в семиматчевой серии с казанским «Ак Барсом» (4-3);
- яркое выступление владивостокского «Адмирала» в плей-офф сезона-2022/2023, где в первом раунде им удалось выбить уфимский «Салават Юлаев» (4-2), а во втором они оказали достойное сопротивление казанскому «Ак Барсу» (2-4);
- завершение карьеры в возрасте 42 лет нападающим казанского «Ак Барса» Данисом Зариповым;
- возвращение тольяттинской «Лады» в КХЛ, которая уверенно идёт в лидерах Восточной конференции КХЛ;
- матч звёзд КХЛ – 2023, прошедший на новой «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.
- московский «Спартак», завершивший 2023-й год лидером общей турнирной таблицы КХЛ.
Комментарии