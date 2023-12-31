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Пресс-служба КХЛ назвала самые запоминающиеся события в хоккее в 2023 году

Пресс-служба КХЛ выпустила материал, в котором назвала наиболее запоминающиеся события в лиге, произошедшие в 2023 календарном году.

В числе самых значимых событий отмечаются: