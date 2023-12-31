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«Давос» стал обаладетелем Кубка Шпенглера – 2023, сравнявшись по титулам со сборной Канады

«Давос» стал обаладетелем Кубка Шпенглера – 2023, сравнявшись по титулам со сборной Канады
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Сегодня, 31 декабря, в швейцарском Давосе завершился традиционный предновогодний турнир Кубок Шпенглера – 2023, в финале которого сошлись «Давос» и «Динамо» из Пардубице (Чехия). Встреча завершилась победой швейцарского клуба со счётом 5:3.

В составе «Давоса» дублем отметился 33-летний шведский нападающий Деннис Расмуссен, известный по выступлениям в КХЛ за магнитогорский «Металлург», также отличился и экс-защитник ЦСКА Клас Дальбек. Также заброшенные шайбы на свой счёт записали Энцо Корви и Йеспер Олофссон. У чешского клуба отличились Томаш Гика, игравший за «Трактор», Роберт Коусал и Ян Мандан.

Для «Давоса» этот трофей стал уже 16-м, благодаря чему они сравнялись по победам в турнире с рекордсменом – сборной Канадой.

Статистика Кубка Давоса - 2023.
Кубок Шпенглера . Final
31 декабря 2023, воскресенье. 14:10 МСК
Давос
Давос
Окончен
5 : 3
Динамо Пардубице
Пардубице
1:0 Расмуссен (Хаапала, Странски) – 12:55     2:0 Корви (Олофссон, Андерссон) – 31:17     2:1 Гика – 36:28 (pp)     2:2 Коусал (Радил) – 36:41     3:2 Дальбек (Визер, Олофссон) – 38:58     4:2 Расмуссен (Хаапала) – 40:31     5:2 Олофссон (Визер) – 42:25     5:3 Мандат (Похобрадски, Коштялек) – 52:09    
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