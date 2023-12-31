«Давос» стал обаладетелем Кубка Шпенглера – 2023, сравнявшись по титулам со сборной Канады

Сегодня, 31 декабря, в швейцарском Давосе завершился традиционный предновогодний турнир Кубок Шпенглера – 2023, в финале которого сошлись «Давос» и «Динамо» из Пардубице (Чехия). Встреча завершилась победой швейцарского клуба со счётом 5:3.

В составе «Давоса» дублем отметился 33-летний шведский нападающий Деннис Расмуссен, известный по выступлениям в КХЛ за магнитогорский «Металлург», также отличился и экс-защитник ЦСКА Клас Дальбек. Также заброшенные шайбы на свой счёт записали Энцо Корви и Йеспер Олофссон. У чешского клуба отличились Томаш Гика, игравший за «Трактор», Роберт Коусал и Ян Мандан.

Для «Давоса» этот трофей стал уже 16-м, благодаря чему они сравнялись по победам в турнире с рекордсменом – сборной Канадой.