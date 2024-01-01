«Видишь хоккей под другим углом». Кузнецов – о смене позиции в матче с «Нэшвиллом»

31-летний российский центральный нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов высказался о своём переводе на фланг атаки в прошедшем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (2:3 Б).

«Это было потрясающе. Совершенно другие эмоции. Ты видишь хоккей абсолютно под другим углом. Это даже показалось мне весёлым», — приводит слова Кузнецова Russian Machine Never Breaks.

Напомним, в нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в 30 матчах за «Вашингтон», в которых набрал 11 (5+6) очков при показателе полезности «-9». Всего в НХЛ на его счету 562 (170+392) результативных действия в 710 матчах при коэффициенте полезности «+40». Это его предпоследний сезон по восьмилетнему контракту, подписанному в 2017 году на общую сумму в $ 62,4 млн ($ 7,8 млн за сезон).