«Авангард» поздравил Томаша Юрчо с победой в Кубке Шпенглера

В «Авангарде» прокомментировали победу в Кубке Шпенглера будущего новичка клуба – 31-летнего словацкого нападающего Томаша Юрчо, выступавшего в составе «Давоса».

«Поздравляем нашего новичка Томаша Юрчо с победой в составе «Давоса» на Кубке Шпенглера. Гордимся и ждём в составе «ястребов»!», — гласит сообщение пресс-службы «Авангарда» в телеграм-канале клуба.

Напомним, в одном из эпизодов этой игры, попавших в объектив телевизионных камер, будущий новичок «Авангарда», нападающий Томаш Юрчо на скамейке запасных вступил в эмоциональную перепалку с тренером своей команды – канадским специалистом Джошуа Дереком Хольденом. Заведённый канадец начал активно высказывать игроку претензии, хватая его за форму, после чего в какой-то момент у хоккеиста закончилось терпение, и он отмахнулся от него.