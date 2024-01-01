Гэри Беттмэн: НХЛ никогда не была более конкурентной и увлекательной, чем сейчас

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн поделился мнением о том, что из себя представляет лига на сегодняшний день.

«Игра никогда не была более конкурентной и увлекательной. Игроки никогда не были более квалифицированными, а бизнес никогда не был сильнее, потому что всё это переплетено воедино», — сказал Беттмэн в интервью The Hockey News.

Беттмэн занимает пост комиссионера НХЛ с 1993 года. За время его правления резко увеличилась доходность лиги с $ 400 млн, когда он был нанят, до $ 2,2 млрд в 2006-2007 годах. При нём НХЛ пополнилась семью новыми франшизами. Одна из самых молодых из них — «Вегас Голден Найтс» — является действующим обладателем Кубка Стэнли.

Беттмэн является членом Международного еврейского спортивного зала славы с 2016 года.