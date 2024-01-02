Даккорд — пятый голкипер в истории НХЛ с шат-аутом в игре на открытом воздухе

Сегодня, 2 января, в Сиэтле (США) на открытом 47-тысячном стадионе «Ти-Мобайл Парк» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ в рамках «Зимней классики», в котором «Сиэтл Кракен» уверенно обыграл «Вегас Голден Найтс» (3:0).

Таким образом, голкипер хозяев Джоуи Даккорд стал пятым вратарём в истории НХЛ, оформившим шат-аут в матче на открытом воздухе. Ранее это удавалось Крэйгу Андерсону (2017), Кэму Тальбо (2016), Йонасу Хиллеру (2014) и Миикке Кипрусоффу (2011).

«Кракен» одержали пятую победу подряд, набрали 39 очков и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Голден Найтс» уступили пятый раз в последних шести матчах, остались с 49 очками и располагаются на третьем месте на Западе.