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Артемий Панарин признан второй звездой недели в НХЛ

Артемий Панарин признан второй звездой недели в НХЛ
Артемий Панарин
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Национальная хоккейная лига назвала лучших хоккеистов прошедшей игровой недели. В тройку лучших игроков вошёл российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.

Первой звездой признан финский форвард «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо, отметившийся 11 (2+9) баллами в трёх матчах. Дважды Себастьян набирал по четыре очка за матч.

Второй звездой стал нападающий «Рейнджерс» Панарин, набравший 6 (5+1) очков в трёх играх. 32-летний россиянин имеет в своём активе четырёхматчевую серию с заброшенными шайбами, а в последнем матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:1) он отметился хет-триком.

Третьей звездой назван американский защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Люк Хьюз, в активе которого 5 (3+2) баллов в трёх матчах.

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