МЧМ по хоккею 2024 года: расписание матчей плей-офф 2 января

В Гётеборге (Швеция) продолжается 48-й молодёжный чемпионат мира под эгидой Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ). Сегодня, 2 января, будет сыграно четыре матча 1/4 стадии плей-офф турнира.
В первой встрече игрового дня на стадионе «Фрёлундаборг» встретятся молодёжные сборные Словакии и Финляндии. Начало игры — в 14:00 мск.
Во второй игре молодёжная сборная Канады встретится с национальной командой Чехии. Начало встречи запланировано на 16:30 мск.
В предпоследнем матче четвертьфинального дня турнира США сыграют со сборной Латвии. Встреча начнётся в 19:00 мск.
Заключительная встреча дня состоится на стадионе «Скандинавиум», где хозяева турнира поборются за путёвку в полуфинал с командой Швейцарии. Стартовое вбрасывание — в 21:30 мск.
Напомним, сборная России пропускает уже третий турнир подряд. Россия отстранена от участия в международных соревнованиях после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.
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