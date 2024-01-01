Американцы — самые талантливые, канадцы критикуют тренера. Как прошёл групповой этап МЧМ

Групповой этап МЧМ без России и с восемью командами из десяти, выходящими в плей-офф, выглядит слегка нелепо: топ-сборным теперь надо прикладывать чуть меньше усилий на групповом этапе, который в последние дни старого года пролетает стремительно, а посев в плей-офф сейчас решает совсем мало. Иногда это вообще мало на что влияет — вспомните тот же Баффало, который сборная России начала с двух поражений от топ-сборных, но героически вытаскивала себя за волосы во всех играх плей-офф. Но какие-то выводы по матчам предварительного раунда мы сделать всё-таки можем.

Канада

Перенесёмся в прошлую весну: тогда с первым номером драфта всё было ясно, а вторую позицию на чемпионате мира заочно оспаривали Адам Фантилли и Лео Карлссон. Многих это удивило, но на флажке швед опередил канадца, хотя Адам весь сезон шёл выше и в командном плане добился лучшего результата. ЧМ показал разницу между двумя хоккеистами: швед проявил себя умным и тонким плеймейкером, который сочетает хорошие габариты с принятием неожиданных, но эффективных решений. Фантилли физически выглядел более готовым для НХЛ, но при этом производил впечатление игрока, который принимал простые и читаемые решения, обыгрывая соперников во многом за счёт своей мощи.

Эпизод матча Канада — Швеция Фото: Christinne Muschi/AP/ТАСС

Такое долгое вступление нужно было для того, чтобы дать примерное представление о том, что за команду канадцы прислали на турнир. Это «команда Фантилли» — здесь много парней, которые могут копать, а могут не копать. При этом их мастерства всё равно хватает, чтобы повеселиться в игре с условной Германией, но вот уже шведы загоняют их в максимально затруднительное положение. В очной встрече «Тре Крунур» смотрелась в разы мобильнее, креативнее и чаще ставила в тупик соперника. Сайт Eliteprospects создал специальный «игровой индекс», который сочетает в себе не только очки, но и броски, входы в зону и опасные передачи — и единственным канадским форвардом в десятке оказался самый молодой, Маклин Селебрини, занявший первое место. Остальные канадцы на его фоне выглядели ремесленниками — одарёнными, но простыми.

Канадские журналисты после 0:2 от Швеции предъявляли претензии канадскому тренеру Алану Летангу (кстати, капитану «Медвешчака» в первом сезоне команды в КХЛ). «Фрейзер Минтен и Истон Коуэн играют в оборонительном стиле в ведущих звеньях, и это не работает. Тренер мог бы поставить Мэттью Вуда к Селебрини, воссоединив результативную связку с ЮЧМ. Канаде нужны ребята, которые в одиночку решали бы исход матчей, и пока лишь Селебрини выглядит способным на это», — пишет автор сайта Daily Faceoff Стивен Эллис. Кроме того, канадским пахарям что-то надо делать и с грубостью — в игре с Германией они трижды пропустили в меньшинстве, получив большой штраф и двойной малый за один матч.

США

Американцы на групповом этапе доказали, что это самая талантливая команда турнира. Конечно, 10:2 против сильного словацкого поколения — это не то что случайность, но скорее следствие полного развала словаков в третьем периоде и отсутствия их первого вратаря. Однако такими подарками надо ещё воспользоваться, и американские звёздочки смогли это сделать, показав прекрасное индивидуальное мастерство.

Пока ключевым вопросом перед плей-офф будет здоровье. На турнире уже ходит непонятный простудный вирус — то, что это не ковид, не делает его менее заразным для игроков. С чехами не играл основной вратарь этой команды Трей Огастин: болезнь не помешала ему восстановиться к игре со Словакией и выдать блестящие 40 минут, которые во многом и помогли его команде разгромить оппонента. Зато против словаков вне игры оставался снайпер Джимми Снаггеруд, который оформил хет-трик швейцарцам, и вопрос теперь в том, не успеет ли хворь распространиться в американском лагере.

Лэйн Хатсон Фото: Carl Sandin/Zuma/ТАСС

Возвращаясь к рейтингу Eliteptospects, упомянутому в начале: в нём сразу пять позиций из 10 занимают американские форварды (Назар, Макгроарти, Бриндли, Снаггеруд, Готье) — и здесь недостатка в парнях, которые могут решать вопросы в одиночку, как раз нет. Классно показали себя и защитники: Лэйн Хатсон, который упоминался в нашем превью турнира, проявился именно как оборонительный защитник, читая игру соперников и умно прерывая чужие передачи без необходимости играть мясом. Теперь вопрос в том, не помешают ли Хатсону в НХЛ заиграть габариты.

Американцы порой выглядели не слишком убедительно — это касается и отрезков матча с Чехией — но игрой на групповом турнире показали, что это самая мастеровитая команда турнира. Теперь относительно неопытному тренеру американцев Дэвиду Карлу (ему лишь 34) осталось выжать из главных фаворитов максимум.

Швеция

Шведы первые три игры турнира вообще не пропускали — локальный провал в матче с финнами можно объяснить тем, что на момент этой игры «юные короны» уже гарантировали себе первое место в группе и расслабились. Даже после ужасного первого периода шведы пришли в себя, смогли отыграться с 0:2, но упустили победу на последних минутах матча. Скандинавы, как и американцы, тоже показали, что являются индивидуально сильной командой.

Перед стартом МЧМ шведы беспокоились в первую очередь о вратарской позиции, которая в стране давно даёт сбои — но Хуго Хевелид, представитель большой хоккейной семьи, очень достойно провёл групповой этап. У шведов отличное большинство (43% реализации на групповом этапе), причём местная пресса отмечает обе спецбригады и роль тренерского штаба в успешной работе с ними. Голы в этой команде распределены довольно равномерно — и это ещё не забил обладатель одного из лучших бросков в команде, защитник Аксель Сандин-Пелликка.

Впрочем, все мы знаем, что главная слабость шведов — не в теле, а в духе. Пять лет назад шведы в точно такой же ситуации проиграли швейцарцам в четвертьфинале, родив одну из главных сенсаций МЧМ последних лет — правда, индивидуально те «Тре Крунур» были значительно слабее нынешнего состава. Однако даже в игре с финнами 20 минут бессилия неприятно напугали местную прессу. «Швеция была хуже в каждом моменте: одно проигранное единоборство следовало за другим, игра в пас совершенно не клеилась, трибуны были сонными — это была смесь всего самого худшего, что есть в шведской сборной», — пишет автор газеты Expressen Адам Йоханссон. Проснётся ли это худшее уже сейчас, пока вряд ли знают даже шведские тренеры.

Преследователи

Несмотря на то что словаки получили 10 голов в последнем матче группового этапа, в четвертьфинале с финнами они смотрятся слегка предпочтительнее. У северной сборной смущает полное отсутствие стабильности в игре, которое вылилось в сенсационное поражение от Германии — ну а 2:0 против шведов были слиты буквально за один период. Финны поменяли тактику, и их тренер Пекка Вирта после матча недоумевал, почему его команда перестала выигрывать единоборства и изменила игровой стиль. Словаки же очень мощно выглядят в плане атаки — и этому способствует то, что они привезли на турнир одно из лучших своих поколений.

Игроки сборной Словакии Фото: iihf.com

Чехи в прошлом году обыграли канадцев 5:2 и довели финал турнира до овертайма — поэтому их соперничество с «кленовыми» на этом уровне уже не выглядит столь обречённым на провал, как ещё лет пять-шесть назад. Правда, эта версия «народны тим» столкнулась с той же проблемой, что мешала взрослой команде на многих ЧМ — с ужасной реализацией моментов, которая мешала даже в матче с той же Швейцарией. Кроме того, уже в первом матче получил травму главный талант в чешской защите Адам Йиржичек — по странному совпадению примерно в таких же обстоятельствах на отменённой из-за ковида первой версии МЧМ-2022 выбывал из игры его старший брат Давид. Семейное проклятие, не иначе.