КХЛ назвала имена лучших игроков 16-й недели сезона-2023/2024

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги определила имена лучших хоккеистов 16-й игровой недели нынешнего сезона.

Лучшим вратарём признан Никита Серебряков (СКА), одержавший три победы в трёх матчах недели. По воротам Серебрякова было нанесено 95 бросков (31,7 в среднем за игру), из которых он отразил 97,89%.

Лучшим защитником признан Давид Скленичка («Барыс»), набравший 3 (2+1) очка в двух матчах недели. Скленичка не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+2».

Лучшим нападающим признан Джош Ливо («Салават Юлаев»), набравший 8 (4+4) очков в трёх матчах недели. Ливо не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3».

Лучшим новичком признан Дмитрий Бучельников («Адмирал»), набравший 3 (2+1) очка в трёх матчах недели. На счету Бучельникова также два блокированных броска и один отбор шайбы.

Напомним, «Спартак» (66) завершил год лидером как Западной конференции, так и чемпионата КХЛ. «Локомотив» (63) после победы над «Динамо» (2:0) сумел обойти москвичей на втором месте на Западе.

На Востоке на первом месте продолжает располагаться магнитогорский «Металлург» (63), его ближайший преследователь «Авангард» (61), третий — «Салават Юлаев» (57).