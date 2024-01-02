Буше и Шарипзянов стали рекордсменами в двух статистических показателях за 2023 год

Игроки «Авангарда» Рид Буше и Дамир Шарипзянов стали рекордсменами Континентальной хоккейной лиги в двух статистических показателях за 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Нападающий омичей Рид Буше стал новым рекордсменом по голам в овертаймах за один календарный год. В 2023 году Буше забросил в овертаймах шесть шайб. Предыдущие рекордсмены — Сергей Мозякин (четыре в 2014 году), Мэтт Эллисон (четыре в 2018 году) и Линус Виделль (четыре в 2019 году).

Защитник «ястребов» Шарипзянов установил рекорд лиги по блокированным броскам (216) за год. Предыдущий рекордсмен — Максим Чудинов (155 в 2015 году).

Напомним, «Авангард» находится на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 61 очко в 44 матчах.