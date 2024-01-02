Владислав Третьяк ответил на вопрос, стоит ли Александру Овечкину идти в политику

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился своим мнением на счёт того, стоит ли капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину идти в политику после окончания игровой карьеры.

«Стоит ли Овечкину идти в политику? Политика — это очень тяжёлая работа. Ты всё время живешь на грани любви и ненависти. Давление большое. И ты не всегда можешь делать то, что хочешь.

Овечкин должен сам определиться, что ему нравится. Может, он московское «Динамо» возглавит или в министерстве спорта будет работать. Всё зависит от Александра, к чему у него лежит душа. Возможно, он захочет стать депутатом, как я», — приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

Напомним, в прошлой игре с «Нэшвилл Предаторз» (2:3 Б) Овечкин забросил свою 829-ю шайбу за карьеру в НХЛ. Российский форвард сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки до 65 шайб. У великого канадца 894 взятия ворот за карьеру. Всего в нынешнем сезоне на счету Овечкина 21 (7+14) очко в 34 матчах. В следующей игре «столичные» сыграют в гостях с «Питтсбург Пингвинз» (3 января в 3:30 мск).