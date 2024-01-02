Гендиректор «Салавата»: Ливо и Мелош убедились, что у нас далеко не провинциальный хоккей

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал об адаптации канадских игроков уфимского клуба Джоша Ливо и Николя Мелоша.

«К быту Мелош и Ливо привыкают, насколько я знаю, у них много положительных эмоций. У нас всё спокойно, хорошо и прогнозируемо, это новый мир для них. Понятно, что были опасения по приезде, но по обоим легионерам у нас были мостики в лице Райана Мёрфи в ситуации с Ливо и Александра Хмелевски — с Мелошем. Они убеждаются в том, что им говорили друзья-партнёры, что у нас всё нормально и далеко не провинциальный хоккей», — цитирует Баширова ТАСС.

26-летний Николя Мелош в текущем сезоне сыграл 19 матчей, в которых записал на свой счёт 10 (2+8) очков. 30-летний Ливо провёл 23 встречи, в которых забросил девять шайб и отдал 16 результативных передач, набрав в общей сложности 25 очков. «Салават Юлаев» завершил 2023 календарный год на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 57 очков в 44 матчах.