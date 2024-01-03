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Александр Овечкин превзошёл результат Рэя Бурка по очкам за одну команду НХЛ

Александр Овечкин превзошёл результат Рэя Бурка по очкам за одну команду НХЛ
Александр Овечкин
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». После двух периодов гости впереди — 4:3.

В матче с «Питтсбургом» капитан столичной команды российский нападающий Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой. Благодаря этому голу Овечкин довёл число набранных очков в составе «Кэпиталз» до 1507 (830+677), сообщает на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) CapitalsPR.

Теперь он вышел на чистое седьмое место в истории НХЛ по числу очков, набранных в составе одной франшизы, превзойдя результат канадского защитника Рэя Бурка, который набрал 1506 очков в форме «Бостон Брюинз».

Первое место в этой номинации занимает Горди Хоу (1809 очков за «Детройт Ред Уингз»), следом располагаются Стив Айзерман (1755 за «Детройт»), Марио Лемье (1723 — «Питтсбург»), Уэйн Гретцки (1669 — «Эдмонтон»), Джо Сакик (1641 — «Квебек»/«Колорадо») и Сидни Кросби (1540 — «Питтсбург»).

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