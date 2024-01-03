Андрей Свечников вошёл в историю «Каролины», повторив достижение трёх игроков прошлого

Сегодня, 3 января, «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл на своей площадке «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 1:6 (0:2, 1:1, 0:3).

В составе «Каролины» заброшенными шайбами отметились Джек Друри, Джордан Мартинук, Джейден Чатфилд и Майкл Бантинг, а также дубль на счету российского нападающего Андрея Свечникова. 23-летний россиянин продлил свою выдающуюся серию до пяти матчей, в ходе которой он набирает как минимум два очка в одной встрече.

Свечников стал четвёртым игроком в истории франшизы с подобным достижением. Ранее им отметились Кевин Дайнин, Рон Фрэнсис и Майк Роджерс. У Свечникова на этом пятиматчевом отрезке набрано 11 (6+5) очков. Четырежды россиянин набирал два очка в матче, а ещё однажды оформил хет-трик.