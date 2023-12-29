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Бриндамор: Свечников — доминирующий игрок. Он должен отмечаться в протоколе

Бриндамор: Свечников — доминирующий игрок. Он должен отмечаться в протоколе
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал возвращение в состав команды финского голкипера Антти Раанты и хет-трик российского нападающего Андрея Свечникова в прошедшей игре с «Монреаль Канадиенс» (5:3).

«У Раанты было не так много работы, но всё равно приятно вернуть его в состав в таком матче. Надеюсь, он получил хорошие эмоции от такой встречи.

Свечников? Мы уже не раз говорили об этом, он должен попадать в протокол игры своими результативными действиями, чтобы мы были той командой, которой нам нужно быть. Он доминирующий игрок, и ему нужно забивать. Очевидно, он берёт на себя и другую работу, но сегодняшний вечер имел большое значение для него», — приводит слова Бриндамора пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

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