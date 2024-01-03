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«Калгари» нанёс «Миннесоте» третье поражение кряду

«Калгари» нанёс «Миннесоте» третье поражение кряду
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В ночь со 2 на 3 января мск на льду «Эксел Энерджи Центра» в американском Сент-Поле состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. «Миннесота Уайлд» уступила на своей площадке «Калгари Флэймз» со счётом 1:3.

НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь
НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Гости создали себе победный задел уже в первом периоде заброшенными шайбами от Эндрю Манджапане на 12-й минуте и Джонатана Юбердо за 24 секунды до перерыва. На 30-й минуте Патрик Марун отыграл один гол. В концовке хозяева площадки сменили вратаря на шестого полевого игрока и пропустили третью шайбу в пустые ворота от Блейка Коулмана.

Эта победа позволила «Флэймз» опередить «Миннесоту» в турнирной таблице Западной конференции, поднявшись на 12-е место. «Уайлд» потерпели третье поражение в трёх последних матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2024, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Манджапане (Андерссон, Уигар) – 11:40     0:2 Юбердо (Линдхольм, Шарангович) – 19:36     1:2 Марун (Петан, Росси) – 29:28     1:3 Коулман (Баклунд, Уигар) – 59:03    
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