«Калгари» нанёс «Миннесоте» третье поражение кряду

В ночь со 2 на 3 января мск на льду «Эксел Энерджи Центра» в американском Сент-Поле состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. «Миннесота Уайлд» уступила на своей площадке «Калгари Флэймз» со счётом 1:3.

Гости создали себе победный задел уже в первом периоде заброшенными шайбами от Эндрю Манджапане на 12-й минуте и Джонатана Юбердо за 24 секунды до перерыва. На 30-й минуте Патрик Марун отыграл один гол. В концовке хозяева площадки сменили вратаря на шестого полевого игрока и пропустили третью шайбу в пустые ворота от Блейка Коулмана.

Эта победа позволила «Флэймз» опередить «Миннесоту» в турнирной таблице Западной конференции, поднявшись на 12-е место. «Уайлд» потерпели третье поражение в трёх последних матчах.