Крис Крайдер стал лучшим снайпером в истории «Мэдисон Сквер Гарден»

Сегодня, 3 января, «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл на своей площадке «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 1:6 (0:2, 1:1, 0:3).

За «Рейнджерс» единственный гол с передачи российского нападающего Артемия Панарина забил Крис Крайдер. Для американской легенды «синерубашечников» этот гол стал 166-м с учётом плей-офф на домашней арене «Рейнджерс».

Таким образом выступающий на протяжении всей своей карьеры в НХЛ на Бродвее 32-летний Крайдер стал лучшим снайпером в истории «Мэдисон Сквер Гарден», превзойдя достижение Рода Жильбера, который забил 165 голов на домашней арене ньюйоркского клуба.