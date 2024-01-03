Дубль Тарасенко не принёс «Оттаве» очков в матче с «Ванкувером»

В ночь со 2 на 3 января мск на льду «Роджерс Арены» в канадском «Ванкувере» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Ванкувер Кэнакс» победили «Оттаву Сенаторз» со счётом 6:3.

«Ванкувер» обеспечил себе итоговую победу уже в первом периоде, выиграв его со счётом 5:0 благодаря дублю Элиаса Петтерссона, а также шайбам Коула, Сутера и Миллера. При этом по одной результативной передаче записали на свой счёт российские игроки «Кэнакс» — нападающий Илья Михеев и защитник Никита Задоров. «Сенаторы» смогли отыграть две шайбы точными бросками Клода Жиру на 22-й минуте и российского форварда Владимира Тарасенко на 41-й минуте. На 58-й минуте Тарасенко оформил дубль, но 15 секунд спустя Сутер поразил пустые ворота, установив окончательный итог.

Эта победа позволила «Ванкуверу» набрать 51 очко в 37 матчах и выйти на первое место в турнирной таблице Западной конференции, опередив «Колорадо Эвеланш» по дополнительным показателям.

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