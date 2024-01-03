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Капитан «Питтсбурга» Кросби прокомментировал поражение от «Вашингтона»

Капитан «Питтсбурга» Кросби прокомментировал поражение от «Вашингтона»
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Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал домашнее поражение от «Вашингтон Кэпиталз».

«Начало было не лучшим, но у нас всё ещё были шансы сравнять счёт. Было много времени, чтобы вернуться в игру. Я думаю мы всё сделали правильно. Мы не пожертвовали слишком многим, чтобы вернуться в игру. В этом плане мы были довольно умны», — цитирует Кросби пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне Кросби сыграл 36 матчей, в которых забросил 21 шайбу и отдал 17 результативных передач, набрав в общей сложности 38 очков.

Сегодня, 3 января, «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершилась со счётом 4:3 (4:1, 0:2, 0:0).

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