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Назаров отреагировал на новое достижение Овечкина, обошедшего легенду НХЛ

Назаров отреагировал на новое достижение Овечкина, обошедшего легенду НХЛ
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Известный тренер Андрей Назаров оценил достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который забросил шайбу в матче с «Питтсбург Пингвинз» (4:3) и вышел на чистое седьмое место в истории НХЛ по числу очков, набранных в составе одной франшизы, превзойдя результат канадского защитника Рэя Бурка.

«Поздравляю всех с наступившим новым годом. Надеюсь, все салаты доедены, никто сильно не переел и не прибавил много лишних килограмм.

Сегодня большой игровой день в КХЛ, будем следить за матчами, уже немного соскучились по нашей лиге. Отдельно хочу порадоваться за Сашу Овечкина, который ещё на шаг приблизился к рекорду Гретцки, а также обошёл достижение легендарного Рэя Бурка по очкам за одну команду НХЛ. Забил за «Вашингтон» и друг Александра — канадец Том Уилсон. Получилась классная и яркая победа над «Питтсбургом».

В целом же 2024 год обещает быть насыщенным и событийным. В частности, в марте в России пройдут президентские выборы, будем поддерживать нашего действующего президента Владимира Владимировича Путина», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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