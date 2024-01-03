«Сибирь» в первом периоде матча с «Адмиралом» нанесла три броска в створ

В эти минуты в Новосибирске проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимает «Адмирал». После первого периода счёт не открыт — 0:0.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

В стартовом игровом отрезке первого матча 2024 года новосибирский клуб нанёс всего три броска в створ ворот голкипера дальневосточников Василия Демченко. «Адмирал» же нанёс 14 бросков по воротам Антона Красоткина.

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В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Сибирь» сыграет дома с «Салаватом Юлаевым». «Адмирал» сыграет в Казани с местным «Ак Барсом».