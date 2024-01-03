«Сибирь» в первом периоде матча с «Адмиралом» нанесла три броска в створ
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В эти минуты в Новосибирске проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимает «Адмирал». После первого периода счёт не открыт — 0:0.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2024, среда. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Перерыв
3 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Бек (Мёрфи) – 21:01 (5x4) 1:1 Горшков – 21:27 (5x5) 2:1 Мёрфи (Коротков, Морозов) – 27:28 (5x5) 3:1 Мёрфи (Коротков) – 35:50 (5x5)
В стартовом игровом отрезке первого матча 2024 года новосибирский клуб нанёс всего три броска в створ ворот голкипера дальневосточников Василия Демченко. «Адмирал» же нанёс 14 бросков по воротам Антона Красоткина.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Сибирь» сыграет дома с «Салаватом Юлаевым». «Адмирал» сыграет в Казани с местным «Ак Барсом».
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