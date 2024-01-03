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«Сибирь» в первом периоде матча с «Адмиралом» нанесла три броска в створ

«Сибирь» в первом периоде матча с «Адмиралом» нанесла три броска в створ
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В эти минуты в Новосибирске проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимает «Адмирал». После первого периода счёт не открыт — 0:0.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2024, среда. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Перерыв
3 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Бек (Мёрфи) – 21:01 (5x4)     1:1 Горшков – 21:27 (5x5)     2:1 Мёрфи (Коротков, Морозов) – 27:28 (5x5)     3:1 Мёрфи (Коротков) – 35:50 (5x5)    

В стартовом игровом отрезке первого матча 2024 года новосибирский клуб нанёс всего три броска в створ ворот голкипера дальневосточников Василия Демченко. «Адмирал» же нанёс 14 бросков по воротам Антона Красоткина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Сибирь» сыграет дома с «Салаватом Юлаевым». «Адмирал» сыграет в Казани с местным «Ак Барсом».

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