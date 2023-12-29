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Фастовский: «Сибирь» ждут радикальные изменения в случае непопадания в плей-офф

Фастовский: «Сибирь» ждут радикальные изменения в случае непопадания в плей-офф
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Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский высказался о будущем 49-летнего российского специалиста Сергея Кривокрасова, исполняющего обязанности главного тренера новосибирского клуба, в случае непопадания в плей-офф в нынешнем сезоне.

«Если не попадём в плей-офф, будет ли продление контракта с главным тренером? Сейчас на такой вопрос ответить никак точно не смогу. Во-первых, это не в моей компетенции, это решается попечительским советом по итогам сезона. Я думаю, что после непопадания в плей-офф будут значительные, радикальные изменения, я так полагаю, и не только связанные с главным тренером», — сказал Фастовский в эфире программы «На связи».

Напомним, «Сибирь», набрав 48 очков в 46 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, дающее право попадания в плей-офф Кубка Гагарина – 2024.

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