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«Салават Юлаев» второй раз в сезоне обыграл «Авангард», забив четыре гола в Омске

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым». Победу в результативном матче одержали уфимцы со счётом 4:2.

Первый период закончился со счётом 2:0 в пользу «Салавата Юлаева» — голы забили Данил Башкиров и Иван Дроздов. Во втором периоде команды дважыд обменялись заброшенными шайбами. За «Авангард» голы забили Никита Холодилин и Валентин Пьянов, за уфимцев отличились Александр Хмелевски и Александр Шаров. Третий период прошёл без голов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Салават Юлаев» одержал вторую в сезоне победу над «Авангардом». Заключительный, четвёртый матч между командами пройдёт 13 февраля в Уфе.