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«Салават Юлаев» второй раз в сезоне обыграл «Авангард», забив четыре гола в Омске

«Салават Юлаев» второй раз в сезоне обыграл «Авангард», забив четыре гола в Омске
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым». Победу в результативном матче одержали уфимцы со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2024, среда. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Башкиров (Коледов, Шаров) – 15:20 (5x5)     0:2 Дроздов (Хафизуллин) – 19:12 (5x4)     1:2 Холодилин (Гуляев, Беляев) – 23:19 (5x5)     1:3 Хмелевски (Ливо, Дроздов) – 23:49 (5x5)     2:3 Пьянов (Спунер, Жафяров) – 26:38 (5x4)     2:4 Шаров (Сучков) – 28:20 (5x5)    

Первый период закончился со счётом 2:0 в пользу «Салавата Юлаева» — голы забили Данил Башкиров и Иван Дроздов. Во втором периоде команды дважыд обменялись заброшенными шайбами. За «Авангард» голы забили Никита Холодилин и Валентин Пьянов, за уфимцев отличились Александр Хмелевски и Александр Шаров. Третий период прошёл без голов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Салават Юлаев» одержал вторую в сезоне победу над «Авангардом». Заключительный, четвёртый матч между командами пройдёт 13 февраля в Уфе.

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