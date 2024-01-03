Тамбиев о баллонах 1 января: я тоже не за новогодним столом сидел. Все довольны оказались

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвёл итоги матча с «Сибирью» (1:4) и рассказал о реакции хоккеистов на тяжёлые тренировки 1 января.

«Неплохой матч провели, и все моменты соперника неудачно залетели. У нас, к сожалению, ничего такого не залетело. И моменты были, и перебросали, но не наш день, удача отвернулась, всё удачно в нашу сторону залетело. Мы не смогли реализовать те моменты, которые у нас были. Играли неплохо, но есть что подправить. Будем подправлять.

«Адмирал» играл по нисходящей? Второй период у нас не получился – 1-2 плохая смена, и инициатива сразу сопернику перешла. В третьем попытались: и набросы были, и под воротами играли, опять подборы, добивания… весь сезон мы играем слабо на чужом пятаке. Это проблема большая этого сезона.

Как игроки отнеслись к тренировке с баллонами первого января? Шикарно. Всё хорошо. Я тоже не за новогодним столом сидел. Мы пошли все работать. Тренироваться надо, работать. Все очень довольны оказались», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.