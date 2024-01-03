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Капитан «Сибири» Никита Коротков прокомментировал свои первые очки в нынешнем сезоне

Капитан «Сибири» Никита Коротков прокомментировал свои первые очки в нынешнем сезоне
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Капитан «Сибири» Никита Коротков прокомментировал свои первые очки в текущем сезоне и оценил победу в матче с «Адмиралом» (4:1).

«Первые очки в сезоне? У меня особо не было груза на плечах. Обидно было, когда в пустые ворота не попал. А так в принципе нормально. Главное – потихонечку найти свою игру. Первые игры я не в своей тарелке был чуть-чуть. С правого края играл, немного неудобно, отвык. Хорошо, что первые очки пришли.

Ушла тяжесть после возвращения в строй? В принципе да. И отдохнули, хорошо провели время.

«Адмирал» сделал ставку на первый период? Да, они хорошо катались и хорошо строили свою оборону. Думаю, просто не хватило чуть-чуть сил.

На второй период команда вышла другой? Ничего такого в раздевалке не было. Во втором перерыве разобрали видео с первым голом «Адмирала», нельзя так играть после забитого.

Игра на пятаке стала ключевой? Хорошо Шашков сыграл под воротами, может даже он и забил гол. Судьи разберутся. Хорошо подержали, шайбу подняли», — передаёт слова Короткова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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