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«Локомотив» уступил «Барысу» на домашней площадке, ведя со счётом 2:0 в первом периоде

«Локомотив» уступил «Барысу» на домашней площадке, ведя со счётом 2:0 в первом периоде
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Барысом». Победу в матче одержали гости со счётом 5:4 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2024, среда. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 5
Б
Барыс
Астана
1:0 Полунин (Кирьянов, Елесин) – 07:13 (5x5)     2:0 Елесин (Лихачёв, Симашев) – 09:34 (5x5)     2:1 Камара (Ножье) – 19:47 (5x5)     2:2 Скленичка – 25:34 (5x5)     2:3 Лабейт (Камара, Ножье) – 37:01 (5x5)     3:3 Волков (Кирьянов, Бут) – 50:13 (5x5)     3:4 Камара (Бекетаев, Апальков) – 55:37 (5x4)     4:4 Рафиков (Иванов, Лихачёв) – 58:52 (6x5)     4:5 Рымарев – 65:00    

«Локомотив» быстро повёл в счёте с разинцей в две шайбы. К середине первого периода отличились Александр Полунин и Александр Елесин. «Барысу» удалось перевернуть ход матча и забросить три шайбы подряд — отличились Энтони Камара, Давид Скленичка и Джозеф Лабейт. Ярославцам удалось сравнять счёт в середине третьего периода, когда гол забил Александр Волков. В конце третьего периода дубль оформил Камара. Ярославцам удалось сравнять счёт в концовке третьего периода и перевести матч в овертайм. В буллитной серии точнее оказались хоккеисты «Барыса».

Отметим, что в этом матче Энтони Камара установил новый рекорд «Барыса» по продолжительности серии с заброшенными шайбами, забив в седьмом матче кряду.

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