«Локомотив» уступил «Барысу» на домашней площадке, ведя со счётом 2:0 в первом периоде

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Барысом». Победу в матче одержали гости со счётом 5:4 по буллитам.

«Локомотив» быстро повёл в счёте с разинцей в две шайбы. К середине первого периода отличились Александр Полунин и Александр Елесин. «Барысу» удалось перевернуть ход матча и забросить три шайбы подряд — отличились Энтони Камара, Давид Скленичка и Джозеф Лабейт. Ярославцам удалось сравнять счёт в середине третьего периода, когда гол забил Александр Волков. В конце третьего периода дубль оформил Камара. Ярославцам удалось сравнять счёт в концовке третьего периода и перевести матч в овертайм. В буллитной серии точнее оказались хоккеисты «Барыса».

Отметим, что в этом матче Энтони Камара установил новый рекорд «Барыса» по продолжительности серии с заброшенными шайбами, забив в седьмом матче кряду.