Кузнецов забил с передачи Овечкина в матче «Вашингтон» — «Нью-Джерси»

В ночь с 3 на 4 января мск на вашингтонской «Кэпитал Уан Арене» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами Восточной конференции — «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Джерси Девилз».

На 12-й минуте второго периода заброшенной шайбой отличился российский центрфорвард «столичных» Евгений Кузнецов. Этот гол хоккеист забил с передачи российского капитана «Вашингтона» — крайнего нападающего Александра Овечкина.

Шайба Кузнецова установила текущий счёт 2:3, позволив хозяевам площадки сократить отставание. В первом периоде гости вышли вперёд с отрывом в два гола благодаря дублю Нико Хишера, на 19-й минуте Конор Макмайкл сделал счёт 1:2. На 29-й минуте Доусон Мерсер вновь увеличил преимущество «Нью-Джерси» до двух шайб.