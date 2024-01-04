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Кузнецов забил с передачи Овечкина в матче «Вашингтон» — «Нью-Джерси»

Кузнецов забил с передачи Овечкина в матче «Вашингтон» — «Нью-Джерси»
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В ночь с 3 на 4 января мск на вашингтонской «Кэпитал Уан Арене» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами Восточной конференции — «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Джерси Девилз».

На 12-й минуте второго периода заброшенной шайбой отличился российский центрфорвард «столичных» Евгений Кузнецов. Этот гол хоккеист забил с передачи российского капитана «Вашингтона» — крайнего нападающего Александра Овечкина.

Шайба Кузнецова установила текущий счёт 2:3, позволив хозяевам площадки сократить отставание. В первом периоде гости вышли вперёд с отрывом в два гола благодаря дублю Нико Хишера, на 19-й минуте Конор Макмайкл сделал счёт 1:2. На 29-й минуте Доусон Мерсер вновь увеличил преимущество «Нью-Джерси» до двух шайб.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2024, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
3 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хишир (Миллер, Доус) – 03:03     0:2 Хишир (Хьюз, Хьюз) – 09:50 (pp)     1:2 Макмайкл (Сандин, Манта) – 18:38 (pp)     1:3 Мерсер (Хаула, Хишир) – 28:08     2:3 Кузнецов (Овечкин, Фехервари) – 31:25     3:3 Карлсон (Кузнецов, Овечкин) – 38:58 (pp)     3:4 Маклауд (Хольц) – 39:44    
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