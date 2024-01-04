Ларионов — о Хабибулине: он сыграет в этом году, это не шутка, это реальность

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после победы над «Куньлунь Ред Стар» (3:2 ОТ) заявил, что 50-летний вратарь Николай Хабибулин сыграет в этом году.

«Хаби всегда был Хаби, когда играл в Северной Америке. Мы ждём его, он скоро выйдет. Поверьте мне, его игровая форма уже на подходе. На самом деле, это не шутка, это реальность, и он сыграет в этом году. Николай Саныч — сейчас уже не только тренер, но и третий вратарь», — цитирует Ларионова пресс-служба «Торпедо».

Николай Хабибулин — олимпийский чемпион 1992 года и обладатель Кубка Стэнли 2004 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хабибулин — рекордсмен по количеству матчей в НХЛ среди российских вратарей (799), входит в топ-20 в истории лиги по этому показателю.