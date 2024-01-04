Игорь Ларионов рассказал, как ему удалось посетить балет «Щелкунчик» 31 декабря

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после победы над «Куньлунь Ред Стар» (3:2 ОТ) рассказал, как ему удалось попасть на балет “Щелкунчик” 31 декабря 2023 года в Москве.

«Очень спонтанно. Мы с супругой шли на завтрак в “Пассаж”, встречались с Михаилом Александровичем Васильевым и с его товарищем, журналистом из Италии. Проходя между ЦУМом и Большим театром, я встретил своего товарища, бывшего игрока команды ЦСКА, который был у Михаила Александровича Васильева в своё время в обойме. Я давно не видел его, он шёл со своей девушкой — мы поздоровались, пожелали друг другу всего наилучшего, и спросили, куда они, не на “Щелкунчика” ли? Мы сказали, что тоже очень хотели попасть, но очень сложно, на что он ответил: “У меня ложа и два билета”. Вот так получилось», — цитирует Ларионова пресс-служба «Торпедо».

Отметим, что в начале первого периода игры с «Куньлунем» нападающий «Торпедо» Василий Атанасов получил травму. Лидер нижегородцев столкнулся с игроком соперника и неудачно упал, подвернув ногу, а сверху на Василия упал нападающий «Куньлуня» Остин Вон. Атанасов долго лежал на льду, покинул площадку с помощью партнёров и на второй период уже не вышел.