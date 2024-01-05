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Гол и две передачи Кросби помогли «Питтсбургу» обыграть «Бостон»

Гол и две передачи Кросби помогли «Питтсбургу» обыграть «Бостон»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал на своей площадке «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) и завершилась победой гостей со счётом 6:5.

В составе победителей отличились Дрю О'Коннор, Райан Грейвз, Джейк Гюнцель, Ларс Эллер, Джефф Картер и Сидни Кросби. Также Кросби записал на свой счёт две результативные передачи. Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин принимал участие во встрече, но не отметился результативными действиями.

У «Бостона» отличились Брэд Маршан (дубль), Давид Пастрняк, Морган Гики и Брэндон Карло.

«Питтсбург» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 42 очка в 37 матчах. «Бостон» занимает второе место на Востоке. В активе команды 52 очка в 37 матчах.

В следующем матче «Питтсбург» встретится с «Баффало», а «Бостон» сыграет с «Тампой».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 6
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Маршан (Пастрняк, Макэвой) – 00:41     1:1 О'Коннор (Летанг, Эллер) – 05:04     1:2 Грейвз (Кросби, Ракелль) – 06:17     2:2 Пастрняк (Линдхольм, Гики) – 06:39     2:3 Гюнцель (Кросби, Летанг) – 07:21     2:4 Эллер (О'Коннор, Карлссон) – 15:58     2:5 Картер (Летанг, Раст) – 26:36     3:5 Гики (Пастрняк, Макэвой) – 29:51     4:5 Дебраск (Карло, Гики) – 39:24     5:5 Маршан (Койл) – 43:08 (sh)     5:6 Кросби (Карлссон) – 51:19 (pp)    
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