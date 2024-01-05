Гол и две передачи Кросби помогли «Питтсбургу» обыграть «Бостон»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал на своей площадке «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) и завершилась победой гостей со счётом 6:5.
В составе победителей отличились Дрю О'Коннор, Райан Грейвз, Джейк Гюнцель, Ларс Эллер, Джефф Картер и Сидни Кросби. Также Кросби записал на свой счёт две результативные передачи. Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин принимал участие во встрече, но не отметился результативными действиями.
У «Бостона» отличились Брэд Маршан (дубль), Давид Пастрняк, Морган Гики и Брэндон Карло.
«Питтсбург» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 42 очка в 37 матчах. «Бостон» занимает второе место на Востоке. В активе команды 52 очка в 37 матчах.
В следующем матче «Питтсбург» встретится с «Баффало», а «Бостон» сыграет с «Тампой».
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