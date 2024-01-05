Сезон НХЛ-2023/2024 — 3-й за 30 лет по показателю, установленному Кучеровым и Маккинноном

Сегодня, 5 января, проходят очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. В одном из них «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесла поражение «Миннесоте Уайлд» (4:1), а в другом «Колорадо Эвеланш» обыграл в овертайме «Даллас Старз» (5:4 ОТ).

В составе «Тампы» результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров. У «Эвеланш» главным героем стал звёздный форвард Натан Маккиннон, сделавший дубль и оформивший ассист.

По итогам этих матчей и у Кучерова, и у Маккиннона стало по 64 очка в 39 матчах сезона. Таким образом, это третий раз за последние 30 лет в НХЛ, когда более одного игрока имеют 64 или более очков менее чем за 40 матчей с начала сезона. Ранее это происходило только в сезоне-1995/1996 (Марио Лемье — 103, Яромир Ягр — 82, Рон Фрэнсис — 69) и в сезоне-1993/1994 (Сергей Фёдоров — 70, Уэйн Гретцки — 70).