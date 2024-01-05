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Сезон НХЛ-2023/2024 — 3-й за 30 лет по показателю, установленному Кучеровым и Маккинноном

Сезон НХЛ-2023/2024 — 3-й за 30 лет по показателю, установленному Кучеровым и Маккинноном
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Сегодня, 5 января, проходят очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. В одном из них «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесла поражение «Миннесоте Уайлд» (4:1), а в другом «Колорадо Эвеланш» обыграл в овертайме «Даллас Старз» (5:4 ОТ).

В составе «Тампы» результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров. У «Эвеланш» главным героем стал звёздный форвард Натан Маккиннон, сделавший дубль и оформивший ассист.

По итогам этих матчей и у Кучерова, и у Маккиннона стало по 64 очка в 39 матчах сезона. Таким образом, это третий раз за последние 30 лет в НХЛ, когда более одного игрока имеют 64 или более очков менее чем за 40 матчей с начала сезона. Ранее это происходило только в сезоне-1995/1996 (Марио Лемье — 103, Яромир Ягр — 82, Рон Фрэнсис — 69) и в сезоне-1993/1994 (Сергей Фёдоров — 70, Уэйн Гретцки — 70).

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2024, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Рэддиш (Гленденинг) – 24:31     0:2 Рэддиш (Шири, Мотт) – 27:00     0:3 Хедман (Кучеров, Пол) – 42:00 (pp)     1:3 Богосян (Голигоски, Хартман) – 55:35     1:4 Хагель – 59:19    
НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2024, пятница. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 5
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Дадонов – 11:57     1:1 Маккиннон (Вуд, Джонсон) – 13:44     2:1 Сегин (Дюшейн, Марчмент) – 21:28     3:1 Павелски (Дюшейн, Хейсканен) – 30:10 (pp)     3:2 Друен (Тэйвз, Маккиннон) – 39:48 (pp)     4:2 Сегин (Марчмент) – 49:07     4:3 Друен (Джонсон) – 49:45     4:4 Рантанен (О'Коннор, Макар) – 58:51     4:5 Маккиннон (Тэйвз) – 63:40    
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