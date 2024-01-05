«Луонго говорил, что это чистая случайность». Волков — о победе России на МЧМ-1999

Основной вратарь сборной России на МЧМ-1999 Алексей Волков поделился воспоминаниям от победы в финале над Канадой со счётом 3:2 в овертайме.

«Я помню, когда я увидел шайбу, то подпрыгнул так высоко… Не знаю, откуда у меня силы были. Кто-то сказал, что я вообще выше ворот прыгнул. Пожалуй, это было приукрашивание, но этот момент опустошения на всю жизнь помню. С канадцами после сирены не общались, разъехались по командам. Было общение с ними после игр в юниорской лиге, пересекались с тем же Луонго. Им было очень обидно, сожалели, что проиграли. Луонго говорил, что это была чистая случайность, что они не выиграли, но победителей не судят», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

На «Чемпионате» уже доступен полный текст о победе сборной России на МЧМ-1999: