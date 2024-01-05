«Дома нас показывать не стали — рукой махнули». 25 лет исторической победе России на МЧМ

К 1999 году сборная России шесть лет не выигрывала чемпионат мира ни в одной возрастной категории. На взрослых турнирах нашу сборную косили организационный бардак и склоки между игроками и федерацией — ну а когда явка энхаэловцев оказывалась неплохой (1994, 1996), то команда терпела неожиданные (от американцев в 1994-м) и обидные поражения (упущенный с 2:0 полуфинал с Канадой в 1996-м).

На молодёжном уровне были хотя бы медали. Первый ЧМ под триколором обернулся кошмаром — шестое место, 1:9 от Канады. В 1996-м и 1997-м наша команда вылетала в полуфиналах от той же Канады, а в 1998-м обидно уступила финнам в овертайме финала — правда, это был домашний для финнов чемпионат мира. Победа 1999-го стала для нашего хоккея исторической — правда, в России на тот момент это осознавали не все.

Состав сборной России на МЧМ-1999

Вратари: Алексей Волков, Юрий Герасимов.

Защитники: Виталий Вишневский, Константин Гусев, Дмитрий Кокорев, Михаил Доника, Артём Марьямс, Максим Масленников, Александр Рязанцев, Кирилл Сафронов.

Нападающие: Денис Архипов, Максим Афиногенов, Максим Балмочных, Сергей Вереникин, Юрий Добрышкин, Александр Зевахин, Дмитрий Кириленко, Роман Ляшенко, Андрей Никитенко, Пётр Счастливый, Артём Чубаров, Денис Швидкий.

Спустя 25 лет «Чемпионат» вспоминает тот великий турнир, а своими воспоминаниями с нами делятся два игрока той «золотой» команды:

— основной вратарь Алексей Волков (сейчас — генеральный менеджер «Трактора»);

— защитник Кирилл Сафронов (сейчас — хоккейный эксперт и аналитик).

На МЧМ сборная России снова не отправлялась фаворитом: на Турнирах четырёх наций команда занимала третье место, а незадолго до турнира Геннадий Цыгуров сменил Петра Воробьёва на посту главного тренера. Говорилось, что Пётр Ильич не смог поехать на турнир по состоянию здоровья, однако коллеги позже писали, что причиной сменой стали и разногласия в подборе состава.

Геннадий Цыгуров Фото: Игорь Уткин/Фотохроника ТАСС

Многие игроки вряд ли ожидали, что попадут в сборную — и в их число попали Волков, который был на год младше большинства команды, и Сафронов, который уступал всем два года по возрасту. И тогда, и сейчас брать таких молодых защитников не было обычным.

Алексей Волков: «Я – 1980 года, а сборная была 1979-го: когда я уезжал в Канаду, то вообще не думал о сборной, и моё появление там было стечением обстоятельств. На Турнире четырёх наций перед МЧМ, как я понял, вратари сыграли неоднозначно, и встал вопрос о том, что есть ещё кандидаты. Кто-то из федерации предложил мою кандидатуру, потому что я неплохо сыграл на юниорском чемпионате Европы.

Почему уехал в Канаду? Тогда была разруха в нашем хоккее, «Крылья Советов», где я играл, дышали на ладан. Игорь Дмитриев скончался, были склоки вокруг арены, перспективы особо не было. После успешной игры за сборную мне поступило предложение поехать в «Галифакс», меня задрафтовали в этот год — были все предпосылки на тот момент, чтобы переехать в Северную Америку.

Тогда ещё не было контраста в работе с вратарями в России и Северной Америке: и там особо не работали, и тут тоже. Мой агент снимал лёд, его клиенты готовились отдельно, и там был тренер вратарей из НХЛ — сам бывший голкипер, и эти занятия давали мне очень многое. За эту неделю я мог почерпнуть многое, в отличие от клуба, где тренер был хорошим как человек, но не как специалист. Какое-то время был в основе «Лос-Анджелеса», на скамейке провёл две игры».

Алексей Волков (слева) Фото: Robert Laberge/Getty Images

Кирилл Сафронов: «У меня быстро случился переход во взрослый хоккей: попал в СКА-2, Борис Петрович Михайлов взял в первую команду. Тренируешься, тренируешься со взрослыми ребятами, привыкаешь к их скорости, к уровню принятия решений, играешь одну игру на уровне Суперлиги — и главное, потом правильно вписаться в коллектив. Парни всегда старались молодых игроков поддерживать, подсказывать, с теплотой вспоминаю то время. Саша Юдин подсказывал всегда, Святослав Хализов, много были хороших ребят. Помню, вместо стекла за воротами была натянута сетка, шайба отскакивала на пятачок после бросков верхом».

Алексей Волков: «Я случайно попал в сборную, даже не знал, что ту команду готовил Пётр Ильич Воробьёв. Он по состоянию здоровья взял самоотвод, и команду принял Геннадий Фёдорович Цыгуров. За три дня до прилёта я узнал, что буду в этой команде. По прилёте у нас была товарищеская игра, и только тогда я познакомился со всеми тренерами и игроками. Я не был знаком с Цыгуровым и его помощником, только в аэропорту познакомились. С игроками 1979 года я был мало знаком, общались с ребятами, которые были в Северной Америке — Рязанцев, Сафронов, Балмочных».

Кирилл Сафронов: «Тогда обстоятельства так сошлись — меня после дебюта за СКА сразу заметили тренеры сборной России. Воробьёв всегда доверял молодым, меня вызвали на турнир перед МЧМ, я неплохо там отыграл и получил вызов на сборы в Новогорске. Тогда Воробьёв по состоянию здоровья не смог поехать, сборную взял Цыгуров — он тоже был специалистом по работе с молодыми. Так случилось — ну и случилось. Кроме главного тренера, есть и штаб, а помощники остались, как и доктора с массажистами. Получилось очень удачно, как видите, Цыгуров внёс что-то своё, элемент подготовки, удачи.

Не помню почему, но именно с защитниками тогда был дефицит. Помню, когда мы приехали на сборы в Виннипег за 10 дней до начала первенства, чтобы акклиматизироваться, у нас всё равно не было защитников. Тренеры смотрели телевизор, увидели матч юниорской лиги Квебека и после его просмотра пригласили в сборную Александра Рязанцева. Саша приехал, сразу попал с корабля на бал — из молодёжной лиги на чемпионат мира. По нападающим был большой выбор, а в защите не так — мой партнёр по обороне Виталий Вишневский стал лучшим защитником турнира, будучи на год младше остальных».

Большинство форвардов той команды играли и на предшествующем МЧМ. Лидером команды был Максим Афиногенов, который заиграл в основе «Динамо» уже в 17 лет, на турнире-1998 выбил в четвертьфинале Канаду, а перед МЧМ-1999 уже выходил в первом звене «Динамо» и привлекался во взрослую сборную. Незадолго до отлёта в Канаду Афиногенов попал в автомобильную аварию, пропустил пару матчей, но быстро вернулся на лёд.

Лучшим бомбардиром России на МЧМ-1998 был Максим Балмочных, который после этого решил отправиться в Америку, подписав контракт с задрафтовавшим его «Анахаймом». Однако в июле 1998-го в родном Липецке на форварда напали бывшие друзья детства, к тому моменту уже подсевшие на наркотики.

«Били арматурой и железками какими-то, я руками закрывался, но всё равно были рваные раны головы, 45 швов наложили. У меня не было сотрясения, не были сломаны руки, по которым тоже приходились удары. Единственное – была критическая потеря крови», — вспоминал хоккеист в 2016-м. Контракт с «Анахаймом» в итоге сорвался, а уже уехавшего в Канаду форварда не хотели видеть в сборной руководители ФХР, но Цыгуров, от которого игрок и сорвался в канадскую молодёжку, простил Балмочных и настоял на его включении в команду.

Максим Балмочных Фото: Elsa Hasch/Getty Images

Перед турниром тренеры сборной не могли сказать ничего определённого. Ассистент Цыгурова Валентин Гуреев говорил «Советскому спорту»: «Силы команд, составляющих европейский квартет, чуть ли не абсолютно равны. В числе фаворитов обычно бывают канадцы и американцы, а что они собой представляют — сказать трудно, знаем фамилии некоторых игроков, а больше никакой информации. Записанный на плёнку матч со сборной Канады будем тщательно анализировать, сделаем выводы, если доведётся встретиться с хозяевами, то выводы сделаем».

Состав групп на турнире получился очень неравномерным: они определялись на основе результатов МЧМ-1998, где сенсационно провалились канадцы. Из-за этого хозяева попали в «группу смерти», где были американцы, чехи, финны и «золотое» поколение словаков — именно словаки и выиграли группу. У России группа была несравнимо легче: из серьёзных соперников только Швеция, Швейцария, Казахстан и Беларусь явно отставали.

Россия начинала турнир как раз со шведами — и проиграла 2:4. «Начали мы на удивление робко, я бы даже сказал — беспомощно. Первый гол стал результатом непростительной ошибки вратаря Волкова, неудачным движением руки переправившего шайбу в сетку. Должен заметить, что в дальнейшем Волков действовал безупречно, и, если бы не он, итоговый счёт был бы куда крупнее», — возмущался в прессе Цыгуров, который раскритиковал игроков, выступавших в Канаде, а с положительной стороны отметил лишь одно звено — капитана команды Романа Ляшенко.

Алексей Волков: «Я помню, что до начала чемпионата мира мы сыграли товарищескую игру с канадцами. Я был на ходу, у меня была хорошая форма. Однако перед первой игрой против Швеции был стартовый мандраж. Он присутствовал практически у всех, в том числе и у тренеров тоже. Канада умеет нагнетать ажиотаж, умеет раскручивать своих игроков, и тогда было много роликов. Самая первая игра, первый гол, который мы пропустили — с меня это сняло оковы, и я заиграл более спокойно. В первом матче мы проиграли, но после встречи посидели, поговорили с тренерским штабом, это вселило уверенность».

Зато с более скромными соперниками сборная России сыграла безупречно: последовательно были обыграны Казахстан (7:0), Беларусь (10:0) и на Новый год Швейцария (6:0). Любопытно, что в играх с Казахстаном и Швейцарией до середины игры счёт открыт не был, но первый гол России ломал сопротивление соперников. Тем не менее эти игры были не такими прогулочными для обороны. Например, после игры со Швейцарией лучшим игроком был признан Афиногенов, но свои призовые часы тот отдал оформившему третий «сухарь» подряд Волкову.

Максим Афиногенов Фото: Elsa Hasch/Getty Images

Алексей Волков: «Не могу сказать, что три игры были лёгкими, но команду это раскрепостило. В тех встречах я получил лучшего игрока матча, кажется, дважды — значит, я что-то делал. После этого мы подошли к играм на вылет более уверенными в себе, чем после матча со шведами. Афиногенов отдал часы после встречи — это было здорово. Где-то они у моих родителей всё ещё есть, они хранят все подарки».

Матчи плей-офф для России вышли непростыми: в четвертьфинале Россия перебрасывала финнов, но бо́льшую часть матча проигрывала — на 54-й минуте игравший в ЦСКА Дмитрий Кириленко сравнял счёт, а в овертайме Денис Архипов забил победный гол, частично компенсировав поражение в финале-1998. Словацкую команду, которую вёл за собой Мариан Габорик, наша сборная ошарашила тремя голами к 23-й минуте, потом в середине матча за минуту позволила соперникам дважды забить, однако потом относительно спокойно довела матч до победы.

Алексей Волков: «Очень тяжёлая игра была с финнами. Помню, что у меня было много работы и я держал команду в игре. Помню, что был ранний гол от Дениса Архипова и мы сравняли, кажется, на последних минутах. Со Словакией было более спокойно, мы вели в три гола. У словаков был один всплеск, когда они смогли забить, но мы контролировали ход игры, вопросов не было».

Кирилл Сафронов: «Хорошо, что у нас была такая группа, не такие сильные соперники помогли вкатиться, почувствовать уверенность в своих силах, потому что потом у нас были более сложные матчи: я помню и Словакию, и Финляндию, в овертайме выигрывали где-то, как и финал. Остальные матчи были сложные. Это придало сил и уверенности, самое главное».

Впереди был финал, к которому канадцы подходили фаворитами. Они обыграли Россию перед турниром, а в полуфинале размазали шведов, которые доставили нашей команде столько проблем (6:1). Спустя годы состав той канадской команды видится достаточно скромным в плане атаки: звёздами НХЛ стали лишь Бренден Морроу и Симон Ганье. Зато у канадцев была великолепная оборона, где три защитника потом сыграют более тысячи матчей в НХЛ (Робин Регир, Брайан Кэмпбелл, Брэд Стюарт), плюс звёздный вратарь — Роберто Луонго.

Роберто Луонго Фото: Elsa Hasch/Getty Images

Канадские организаторы вынесли немало игр турнира в маленькие городки, стараясь сделать это праздником для относительно провинциальной Манитобы. Россия, например, играла против Казахстана в 12-тысячном Портридж-ла-Перри. Как и в 2024-м, местные телеканалы, которые без широкого распространения интернета были намного важнее, чем сейчас, постоянно крутили хайлайты игр, круглосуточно обсуждая МЧМ. У сборной России были свои методы.

Алексей Волков: «Перед началом турнира нам русские игроки НХЛ записали специальное видео. Там были все звёзды — и Фёдоров, и Буре, и Каспарайтис, и Алексей Яшин, и Николай Хабибулин. Были слова поддержки: «Вы в Канаде, но не бойтесь, здесь большая русская диаспора игроков. Мы в вас верим, и мы уверены, что вы победите». Это было для нас классным подспорьем, мотивационным роликом.

Была уже уверенность, что на нас внешние факторы вообще не повлияют. У нас была очень сильная команда, были лидеры: Афиногенов, Ляшенко. Серьёзные ребята, которые не допускали тревожности. Дойдя до финального матча, все были уже серьёзно настроены. Тренеры нас не накачивали, Цыгуров и его штаб — классные психологи. Они понимали, что уже конец турнира, мы уже эмоционально были в хорошем состоянии. Вместо раскатки с утра пошли погулять около озера, пообщаться. Никаких накачек не было со стороны тренеров. Они чувствовали, что у нас всё здорово. Наш внутренний стержень был силён».

Кирилл Сафронов: «Наш штаб — и тренеры, и массажисты — делали мотивационные плакаты, вся раздевалка была украшена флагами сборной. Мы смотрели фильмы — это вообще принято в сборной. Поддержка звёздных игроков тоже вдохновляла команду, мы постоянно были вместе, в коллективе, у нас был командный дух — я бы даже сказал, патриотический дух. Все были друг за друга, на том первенстве часы были хорошие — наверное, у Волкова было несколько комплектов, потому что он здорово отыграл.

Подготовка к финалу была стандартной: все и так всё понимают, ты играешь за сборную России. Надо выходить спокойно на матч, чтобы не было мандража, чтобы не нервничать сильно. Судя по нашему результату, тренеры сделали всё правильно, сумели зарядить ребят, чтобы была энергия, силы, чтобы играли спокойно».

Кирилл Сафронов Фото: Elsa Hasch/Getty Images

Финал проходил в изголодавшемся по большому хоккею Виннипеге, который на тот момент почти три года сидел без команды НХЛ. Одну из традиций «Джетс» болельщики сохранили в решающей игре, придя на трибуны во всём белом — это был виннипегский «whiteout». Спустя годы канадские журналисты называли атмосферу на этой игре лучшей в их жизни. «Я видел тысячи событий вживую — нельзя сказать, что эта игра была лучшей по качеству, по звёздам, игравшим друг против друга, но ей не было равных по напряжённости и заряженности трибун», — писал автор Sportsnet Гэри Джойс. Фанаты давали жару в тот момент, когда на улице стояла лютая 30-градусная стужа с ветром.

Кирилл Сафронов: «Помню атмосферу финального матча — полные трибуны, канадцы были в белом, и все зрители тоже. На предматчевой церемонии, когда играли гимны, не было слышно твоего партнёра по команде рядом из-за гула трибун — настолько зрители гнали вперёд своих, поддерживали. Когда мы забили «золотой» гол в овертайме, то на трибунах была такая тишина — они не могли поверить, что всё это закончилось победой России. Количество людей на трибунах было самым сложным — мы никогда при таком не играли».

Когда вспоминаешь, как проходили матчи России и Канады на МЧМ в последнее время, соотношение бросков кажется удивительным: 40-18 в пользу нашей сборной. «Разница была поразительной с учётом стиля игры русских, которые старались искать лучшую возможность для броска: такое ощущение, что они владели шайбой 50 минут из 60», — писал упомянутый выше Джойс.

На последних секундах первого периода счёт открыл Артём Чубаров — Симон Ганье ответил шайбой в большинстве в середине матча, однако через пять минут Балмочных снова вывел Россию вперёд. «На протяжении матча технически сборная России явно превосходила канадскую», — писал в отчёте о матче «Советский спорт». Однако за семь минут до конца защитник-домосед Брайан Аллен (у него лишь 29 шайб в 721 игре НХЛ) сравнял счёт мощным броском от синей.

Алексей Волков: «Игра была тяжёлой, напряжённой. Честно говоря, я ненавидел такие игры. В первом периоде было мало бросков. Потом, во втором периоде, когда Ганье зашёл в зону, попал в «домик». Я был не совсем готов к этому напряжению, напряжению, напряжению. А Луонго, наоборот, был в игре. Не сказать, что создавали какие-то супермоменты, но он всё время был в тонусе. Психологически это накладывало отпечаток. После этого гола были опасные броски, которые я поймал. Мне помогло это, получился «вкат» в игру. Очень сложная игра была, второй их гол после рикошета залетел».

Фанаты были счастливы уже тому, что игра просто ушла в овертайм: они надеялись, что в следующие 20 минут счёт не изменится, а в буллитах Луонго окажется сильнее. Ещё перед стартом турнира считалось, что канадцы сильнее в овертаймах — однако сборная России забила спустя шесть минут после старта овертайма. Кириленко отборолся у борта, Афиногенов подхватил шайбу и отдал пас Чубарову, который прошил Луонго. На десяток секунд арена полностью замолкла, пока наша сборная радовалась — а потом зрители аплодировали опустошённому Луонго, который далеко не сразу начал вставать со льда.

Радость сборной России Фото: Robert Laberge/Getty Images

Кирилл Сафронов: «Игра сложно складывалась, я помню, что был на льду, когда мы забили победный гол: я левый защитник, Чубаров передо мной около бортика бросил, она в дальний угол зашла — сложно было осознать, что ты стал чемпионом мира, куча-мала. На следующий день было фото в «Спорт-экспрессе», я там сверху в этой куче обнимаюсь (смеётся). Эти эмоции до сих пор во мне, это самое яркое событие в моей международной карьере: через год мы проиграли чехам в финале, а за взрослую сборную я не играл. Это было словно не 25 лет назад, а вот совсем недавно».

Алексей Волков: «Я помню, когда я увидел шайбу, то подпрыгнул так высоко… Не знаю, откуда у меня силы были. Кто-то сказал, что я вообще выше ворот прыгнул. Пожалуй, это было приукрашивание, но этот момент опустошения на всю жизнь помню. С канадцами после сирены не общались, разъехались по командам. Было общение с ними после игр в юниорской лиге, пересекались с тем же Луонго. Им было очень обидно, сожалели, что проиграли. Луонго говорил, что это была чистая случайность, что они не выиграли, но победителей не судят.

Я остался в Канаде, команда прилетела домой. Только по репортажам могу судить, что ребята были уставшие. Не было такого ажиотажа, хотя сборная России достаточно давно не выигрывала турнир. Когда команда приехала, нужно было немножко времени, чтобы страна осознала, что значит, когда сборная России выигрывает у родоначальников хоккея на их территории. Стоит отметить, что сборная 1979 года за всё своё существование вообще не выиграла ни одного турнира, кроме молодёжного чемпионата мира».

Конечно, сборную России на родине встречали и журналисты, и в скором времени команда отправилась на приём к председателю Госдумы. Правда, на родине этот матч… просто никто не видел: даже спутниковые каналы не показывали. «До нас золото МЧМ выигрывала только сборная СНГ в 1992-м. Поэтому, я думаю, и показывать не стали. Махнули на нас рукой. Да и организовать трансляцию сейчас проще, чем в те годы», — вспоминал Чубаров в интервью Sport24. Впрочем, финал Россия всё-таки увидела: канал РТР показал матч в записи в праздничный день 23 февраля, спустя полтора месяца.

Кирилл Сафронов: «На следующий день мы уже вылетали в Россию, праздновали не так долго, когда я вернулся, сразу же были тренировки и игры со СКА. Не очень сильно турнир освещался. Моя мама узнала о нашей победе, позвонила маме моего товарища-хоккеиста и говорит: представляешь, наши выиграли, где-то по радио передали.

Когда я приехал в Петербург, все очень радовались, руководство СКА подарило от клуба золотой шлем перед одним из матчей Суперлиги. Я знаю, что ребятам дарили магнитофоны, телевизоры, я тоже хотел, чтобы мне такой подарок вручили. А сейчас у меня золотой шлем стоит в коллекции — такой круглый JOFA, в которых раньше играли, покрашен в золотой цвет. Он греет душу, здорово, что я его получил».

Увы, далеко не всегда игроки этой сборной реализовывали себя на взрослом уровне. Двух чемпионов-1999 уже нет в живых. Капитан той команды Роман Ляшенко загадочно погиб в 24 года в турецком отеле (в официальную версию суицида не верит никто из родных хоккеиста), защитник Артём Марьямс ушёл из жизни в августе 2022-го: причина смерти не была объявлена.

В НХЛ из той команды успешно заиграли только Афиногенов и Вишневский — далеко не все хоккеисты этого созыва стали звёздами и в родной Суперлиге. Особо выделяется судьба Балмочных, который после 25 лет толком не играл на высоком уровне, а потом его следы просто потерялись: в 2016-м журналисты нашли его в составе команды липецкого УВД. Для многих игроков той команды золото-1999 так и осталось главным моментом карьеры — но зато каким это было моментом!