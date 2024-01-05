Андрей Назаров анекдотом отреагировал на поражение финнов в полуфинале МЧМ

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал поражение сборной Финляндии в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2024 в матче со сборной США (2:3 ОТ), в котором финны вели с преимуществом в две шайбы.
«Финны логично и ожидаемо не попали в финал молодёжного чемпионата мира по хоккею. Всё по делу, уровень финского хоккея падает, и это только начало. Финская лига тоже теряет в своём интересе и уровне, скоро финны будут никому не нужны. Пытались изолировать нас, а в итоге изолировали себя. Такие вещи всегда возвращаются. Во времена выступления того же «Йокерита» в КХЛ было совершенно иначе. Знаете, есть такой анекдот. Три финна едут в лифте, лифт сломался. И только через час один из финнов спрашивает: «А почему мы так медленно едем?» — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 5 января 2024
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