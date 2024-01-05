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Дмитрий Яшкин назвал сроки возвращения в состав «Ак Барса» после травмы

Дмитрий Яшкин назвал сроки возвращения в состав «Ак Барса» после травмы
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30-летний чешский нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин рассказал о своём восстановлении после травмы, назвав ориентировочные сроки возвращения на лёд.

«Всё отлично, всё по плану. Скорее всего, вернусь к плей-офф. Идёт постоянное общение с докторами в «Ак Барсе». Здесь [в Москве] я занимаюсь с реабилитологом, через пару недель вернусь в Казань. Конечно, можно было избежать того повреждения, но тут уже ничего не поделаешь», — приводит слова Яшкина пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, Яшкин свою последнюю встречу за «Ак Барс» провёл в конце ноября 2023 года. В нынешнем сезоне за 36 игр он набрал 24 (18+6) очка при показателе полезности «-1». Всего в КХЛ на его счету 250 матчей и 230 (140+90) результативных действий.

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