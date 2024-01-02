Агент Радулова рассказал о ситуации и переговорах с «Ак Барсом» о новом контракте игрока

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего «Ак Барса» Александра Радулова, рассказал о ситуации и переговорах с казанским клубом о новом контракте игрока.

«Что касается переговоров по новому контракту Александра Радулова с „Ак Барсом“, то могу сказать следующее: слово отложены — не очень корректное. Мы в диалоге. Давайте посмотрим, как сложится регулярный чемпионат КХЛ и плей-офф», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Радулов сыграл 39 встреч, в которых забросил 10 шайб и отдал 18 результативных передач, набрав в общей сложности 28 очков. Александр — второй бомбардир «Ак Барса» в текущем сезоне после Вадима Шипачёва.