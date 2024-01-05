Шашков: «Сибирь» в матче с «Салаватом» хотела брать два очка, расстроены больше, чем рады

Нападающий «Сибири» Никита Шашков прокомментировал домашнее поражение от уфимского «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ).

«Мы много сил сегодня отдали. Играли, наверное, неплохо и даже хорошо. Но где-то чуть не повезло, допустили ошибку в конце. Вроде мелочь. Но уже счёт сравняли. А потом уже в овертайме соперник забил.

Проблемы с выходом из своей зоны? Второй период всегда для всех команд тяжёлый. Дальняя скамейка, смены накладываются. Мы старались из-под этого выходить, но, бывало, и мы закрывали. Я бы не сказал, что нам было сложно. Были моменты, но мы для этого здесь и находимся, чтобы с ними справляться.

«Сибирь» скорее заработала очко, чем потеряла? Мы хотели брать два очка. Мы вели в счёте. Расстроены больше, чем рады.

Мой пас на Короткова? Михеев затащил шайбу в зону. Я подождал, пока она из борьбы выкатится куда-нибудь. Она удачно выкатилась вперёд. Я просто подобрал, оглянулся, увидел Короткова, который накатывался в центре. И попробовал. Через правое плечо она точно не проходила, я решил попробовать через дальнее. И, слава богу, получилось.

Предстоящая поездка на Дальний Восток – ключевая? Конечно. Все всё прекрасно понимают: куда мы едем, с кем мы играем. Даже не стоит лишний раз говорить, насколько важны эти матчи», — передаёт слова Шашкова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.