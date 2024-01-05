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Глава Федерации хоккея Швеции: мы на 100% поддерживаем решения ИИХФ в отношении России

Президент Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон ответил на вопрос об отношении к отстранению сборной России от международных соревнований.

«Я могу сказать вам очень коротко, что Федерация хоккея Швеции на 100% поддерживает решения, принятые ИИХФ в отношении России на данный момент», — приводит слова Ларссона журналист Скотт Уилер на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, по решению ИИХФ сборные России и Беларуси отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея. На турнирах запрещены государственные флаги и любая символика России и Беларуси. Вероятный допуск сборной России ИИХФ рассмотрит в ближайшие месяцы.

Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф рассказал о возможном возвращении России и Беларуси на международные соревнования.