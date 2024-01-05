Президент ИИХФ Тардиф подробно рассказал о возможном возвращении России

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал о возможном возвращении России и Беларуси на международные соревнования.

«Приоритетно ли возвращение России на международные соревнования? Во-первых, я думаю, мы всегда чётко понимали это. Каждый февраль и март мы пересматриваем ситуацию. Это не политическое решение. Это всегда делается в целях обеспечения безопасности наших соревнований и безопасности игроков, включая Беларусь и Россию. Вопрос возвращения стран на чемпионат мира в Дании и Швеции [в 2025 году] будет задан нашему правлению 12 и 13 февраля. И в то же время мы поговорим об участии Беларуси и России в Олимпийских играх 2026 года. Решение будет принято 12 и 13 февраля.

На данный момент, помимо вопроса безопасности, есть новое дело, которое нам придётся рассмотреть — это дело Федотова. Мы защищаем соблюдение контрактов, соблюдение международных трансферных правил, и, когда ИИХФ отстраняет игрока, он не должен выходить на лёд. Сейчас мы далеки от возвращения [стран]. Это будет тяжёлая дискуссия», — цитирует Тардифа журналист Скотт Уилер на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).